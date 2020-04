PREVISIONI METEO – Generale BEL TEMPO sull’ITALIA, ma non mancherà qualche TEMPORALE, ecco quando

Bel tempo su tutta l’Italia peninsulare

Nella giornata odierna risultano piuttosto evidenti gli effetti portati sulla nostra Penisola da una rimonta anticiclonica di origine afroazzorriana che avvolge di fatto non solo l’Italia, ma buona parte del continente europeo centro-occidentale, raggiungendo un’estensione insolita per il periodo primaverile, ma non apportando picchi eccessivi di temperatura, come vedremo in seguito. Qualche nuvolosità continua ad interessare la Sicilia, in un contesto di tempo solo in prevalenza asciutto.

Temperature primaverili con primi picchi di +23/+24°C al centro-nord

I valori di temperatura risultano quasi ovunque oltre la media del periodo in Italia, eccezion fatta per molte aree delle regioni meridionali che mostrano temperature più contenute grazie alle correnti più fresche provenienti dai quadranti orientali, provenienti cioè da una perturbazione che insiste da diversi giorni sull’est del Mediterraneo. Al centro-nord invece si gode di un clima tipicamente primaverile, dove le temperature raggiungono localmente anche i +23/+24°C.

Circolazione secondaria dai quadranti orientali

Non è tutto oro quel che luccica qualcuno direbbe: e in effetti sebbene nel Mediterraneo la figura dell’Alta pressione sia pressoché dominante, almeno nel comparto centro-occidentale e malgrado i fenomeni siano in realtà visibili su tutta l’Italia peninsulare, c’è però da specificare che una circolazione secondaria proveniente da una perturbazione insistente sul Mediterraneo orientale porta a condizioni piuttosto nuvolose sulla Sicilia, con la possibile formazione di qualche temporale già nel pomeriggio odierno.