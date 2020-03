PREVISIONI METEO – Il transito di una PERTURBAZIONE causerà INSTABILITA’ residua per domani, ecco dove

Maltempo sulle regioni nordorientali in estensione verso meridione

Com’era evidente dal quadro previsionale della giornata di ieri, il maltempo sarebbe tornato a coinvolgere l’Italia nel corso di questo sabato grazie al transito di una perturbazione di origine nordatlantica. Piogge si stanno infatti riversando soprattutto sulle regioni nordorientali, dove la quota neve si attesta intorno ai 1000/1100 metri in special modo in Trentino. L’instabilità si sta estendendo anche verso meriodione, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Piogge in Campania e alta Puglia, locali sul medio versante adriatico

Il fronte perturbato si sta dunque spostando nel corso delle ore di questo pomeriggio verso meridione interessando anche alcune delle regioni centro-meridionali. In particolare piogge di debole o al più moderata intensità si stanno riversando in alcune aree della Campania e della Puglia settentrionale, ma piogge locali sono possibili anche sul medio versante adriatico, in particolare sull’Abruzzo. Più asciutto altrove, in un contesto di cieli comunque piuttosto nuvolosi.

Instabilità nelle prime ore della notte di domani sulla Puglia e Abruzzo

Il fronte perturbato passerà velocemente entro questa sera, ma nelle primissime ore di domani domenica 15 marzo non è esclusa dell’instabilità residua che potrebbe colpire il Salento con fenomeni comunque al più deboli. Sistemi perturbati post frontali saranno possibili nel corso delle ore notturne sul medio versante adriatico, in particolare sull’Abruzzo dove comunque le piogge rimarranno deboli o al più moderate.