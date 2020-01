PREVISIONI METEO – INCURSIONE POLARE mette nel mirino l’ITALIA, CROLLO TERMICO in arrivo sullo stivale, ecco quando

L’Anticiclone ha ormai le ore contate

L’Anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento sulle regioni nordoccidentali, dove tra il tardo pomeriggio odierno e la prima serata sono attese le prime pioviggini in Liguria che anticiperanno, come vedremo, un’ondata di forte maltempo. L’egemonia dell’Anticiclone azzorriano che ha apportato condizioni meteo di generale stabilità in questa prima parte di gennaio sulla nostra Penisola e non solo, sta volgendo dunque al termine.

Temperature fin qui intorno alla media del periodo o lievemente oltre

Rimane asciutto, ad eccezione di qualche pioviggine come scritto in precedenza, sulla restante parte della nostra Penisola, con cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi. Nuvolosità irregolare si riscontra invece sull’alto versante tirrenico e regioni nordoccidentali come Piemonte e Valle d’Aosta, con temperature che nonostante il totale dominio dell’Anticiclone sono risultate fino ad oggi in media o lievemente al di sopra.

Arriva aria fredda di matrice polare in Italia

A scalzare questo fin ora incontrastabile promontorio anticiclonico che ormai da oltre due settimane avvolge la nostra Penisola e non solo, sarà una saccatura di origine nordatlantica (o polare marittima, che dir si voglia). Essa, dominata da un vasto centro di bassa pressione presente tra le Isole Britanniche e l’Islanda e che misura 975hPa, affonderà nel cuore del Mediterraneo, riportando il forte maltempo con abbassamento della quota neve e, conseguentemente, delle temperature.