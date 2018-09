Previsioni Meteo Italia: assaggio di autunno con temperature in calo e qualche pioggia ma poi l’estate torna prontagonista nel finale di settembre.



PREVISIONI METEO: inizia definitivamente l’autunno ma l’estate non abbandona l’Italia – 23 settembre 2018 – L’ultima settimana di settembre è ormai alle porte e nonostante le ultime previsioni meteo parlassero finalmente dell’arrivo dell’autunno, ora i principali modelli mostrano una situazione che di autunnale avrà ben poco sull’Italia. L’evoluzione meteo sul medio lungo termine non promette nulla di buono infatti, se non per chi vorrebbe estate ad oltranza: la forza dell’anticiclone viene spesso sottovalutata dai modelli e così dopo l’ipotesi di una svolta con un deciso e duraturo calo delle temperature, dovremo accontentarci solo di una piccola parentesi fresca con qualche pioggia. Il fronte freddo che secondo le prime previsioni meteo era destinato all’Italia ci sfiorerà solamente, portando sì un calo breve ma sensibile delle temperature ma soprattutto al Nord Est e sull’Adriatico con anche qualche pioggia sparsa. A seguire i modelli sembrano di nuovo convergere verso la rimonta di un imponente anticiclone delle Azzorre che dovrebbe dominare la scena su gran parte dell’Europa centro occidentale, Mediterraneo compreso. In questo modo sono state riviste le previsioni per la seconda parte della prossima settimana, con le temperature che tornerebbero rapidamente a salire portandosi addirittura sopra media anche di 2/4°C. Al momento poi non ci sono segnali di svolta verso condizioni meteo più autunnali sull’Italia, con l’estate che non si dà per vinta in questo finale di settembre. […]