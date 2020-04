PREVISIONI METEO – ITALIA tra SOLE e RESIDUI DISTURBI, poi scoppia la PRIMAVERA

Residui disturbi al Sud, ma al Centro-Nord è Primavera!

Previsioni Meteo – Una vasta area di bassa pressione, di 1006 hPa, centrata sul Mar Egeo pilota masse d’aria relativamente instabili verso il mar Ionio e parte del Sud Italia; attualmente, infatti, i cieli si presentano a tratti nuvolosi tra Basilicata, Calabria e Puglia con occasionali quanto localizzati acquazzoni. Al Centro-Nord e Sardegna è il sole ad essere il principale protagonista, con i cieli che si presentano sgombri da nubi su gran parte dei settori. Le temperature risultano decisamente calde per il periodo, specialmente sui settori tirrenici dove gli effetti di caduta dei venti dall’Appennino, stanno accentuando l’aumento termico; si registrano attualmente +22°C a Grosseto ( 5°C oltre alle medie decadali), +21°C a Roma , Pisa, Genova e Napoli. Al Sud, medio Adriatico e Sicilia valori più contenuti e localmente non oltre i +15/+16°C, come è il caso di Calabria, Marche e Sicilia orientale.

Previsioni meteo Lunedì, situazione invariata

Nella giornata di domani, Lunedì 6 Aprile, le condizioni meteo risulteranno sostanzialmente invariate rispetto ad oggi. La configurazione barica a livello europeo e mediterranea infatti non subirà significative variazioni; nubi medio-alte transiteranno al Sud e Sicilia, dove non si escludono locali piogge tra Calabria e Sicilia, specie durante la prima parte di giornata. Bel tempo e clima primaverile sul resto dell’Italia, dove l’alta pressione prenderà in mano la situazione, garantendo condizioni meteo stabili e temperature decisamente superiori alle medie del periodo.

Ventilazione sostenuta, ma in attenuazione

Previsioni meteo – il gradiente barico venutosi a creare tra la bassa pressione in azione sulla Grecia e l’alta pressione in rinforzo dell’Europa centrale, ha attivato nella giornata di ieri tese correnti settentrionali su parte dell’Italia; attualmente le raffiche raggiungono ancora i 50 Km/h sull’alto Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e sottovento all’Appennino Campano, ma in graduale attenuazione entro la giornata di domani.