PREVISIONI METEO – MALTEMPO invernale in arrivo in ITALIA, possibili NUBIFRAGI al sud

METEO ITALIA: scenari invernali nei prossimi giorni

Sull’Italia è in arrivo una fase piuttosto movimentata e fredda con le correnti dalla Russia. Temperature fino a -35°c alla quota di geopotenziale di 500 hPa previste per domani, -9°c alla quota di geopotenziale di 850 hPa. Valori di temperatura a tutte le quote così bassi che raramente anche in pieno inverno arrivano in Italia, previsti scenari invernali che potrebbero passare agli annali in alcune regioni. Scendiamo nei dettagli con le previsioni meteo per i prossimi i giorni.

METEO: NEVE in arrivo in ITALIA con i fiocchi che potranno spingersi fin sulle coste

Primi segnali dell’arrivo del gelo e neve sulle Marche, Romagna e Abruzzo già da stanotte con la neve che potrebbe raggiungere le pianure o addirittura le coste. Fiocchi di neve in arrivo anche in Umbria entro le prossime 24-36 ore e fino in pianura. Attenzione poi ad un nuovo impulso di maltempo con piogge, locali nubifragi e ancora neve fino a quote molto basse tra la giornata di Mercoledì e quella di Giovedì 26 Marzo.

Previsioni meteo Italia

Durante la giornata di domani il tempo sarà sostanzialmente stabile e asciutto al nord Italia salvo locali piogge sulla bassa Romagna, neve sull’Appennino a confine con le Marche oltre i 100-200 metri. Nubi sui settori adriatici centrali e Umbria con nevicate fino in pianura, pioggia o episodi di precipitazione mista a neve sulle coste. Bel tempo sulle regioni tirreniche centrali. Marcata instabilità su aree adriatiche meridionali e Sicilia con piogge sparse, neve oltre i 200-400 metri. Ampi spazi di sereno su regioni tirreniche e Sardegna. Temperature stazionarie o in aumento al Nord, in calo invece sul resto della penisola