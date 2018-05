Previsioni meteo: prosegue la fase di tempo instabile o a tratti perturbata in Italia con le piogge diffuse e localmente anche intense.

Previsioni meteo: molte nubi in transito sull’Italia con altre piogge in arrivo – 3 Maggio 2018 – Il vortice di bassa pressione sul mar Tirreno determina ancora condizioni di tempo perturbato in tutte le regioni d’ Italia. Dopo la Sardegna, Toscana e regioni nord-occidentali oggi sono le regioni del medio versante adriatico a risentirne maggiormente del maltempo con piogge molto intense sull’ abruzzo e sulle Marche.La protezione civile ha emesso un’allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico su diverse regioni italiane valida anche nella giornata di domani. Il tutto viene generato da una profonda bassa pressione con valori prossimamente inferiori a 990 hPa proprio sul mar Tirreno in grado di generare diversi impulsi perturbati sull’ Italia. Tempo instabile ma non freddo con le temperature che si sono assestate in linea con la media del periodo salvo qualche grado in meno sulle regioni meridionali.