PREVISIONI METEO – Nuova PERTURBAZIONE in arrivo in ITALIA con PIOGGE, TEMPORALI e locali NUBIFRAGI, i dettagli

Sinottica europea attuale

Partiamo dalla situazione sinottica europea attuale, che vede un vasto promontorio anticiclonico di matrice azzorriana relegato nella sua sede naturale, con un campo di bassa pressione presente sulle Isole Britanniche da cui nelle prossime ore si staccherà una saccatura che affonderà dapprima in Francia per poi puntare l’Italia nel corso del prossimo fine settimana. Una depressione di matrice nordatlantica interessa in queste ore anche le zone più settentrionali della penisola scandinava, con nevicate fino in pianura.

Oggi maltempo al centro-sud

La giornata di oggi è stata caratterizzata fin ora dal maltempo sulle regioni centro-meridionali soprattutto di sponda tirrenica. Nelle prime ore della giornata precipitazioni a tratti anche intense hanno interessato il Lazio e la Campania, soprattutto le aree costiere di queste regioni. Qualche pioggia ha successivamente interessato anche i settori adriatici centro-meridionali, con rovesci che hanno coinvolto in modo a tratti intenso tutte le aree dall’Abruzzo in giù. Temperature in leggera generale diminuzione, soprattutto nei valori minimi.

Domani in arrivo una nuova perturbazione

Per quanto riguarda la giornata di domani sabato 2 novembre, farà ingresso in Italia una nuova perturbazione di origine nordatlantica, grazie all’affondo di una nuova saccatura che si staccherà da un’area di bassa pressione presente sulle Isole Britanniche e che interesserà dapprima la Francia a partire da questa sera, per poi coinvolgere anche lo stivale. In particolare, come vedremo, le regioni tirreniche saranno quelle maggiormente interessate dai fenomeni intensi a causa della dinamica della perturbazione stessa (affondo ad occidente).