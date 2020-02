PREVISIONI METEO – Nuovo MALTEMPO in arrivo con TEMPORALI e anche NEVE a MEDIO-BASSA QUOTA, ecco quando e dove

Pausa dalle piogge solo momentanea

La pausa dalle piogge che dalla giornata di ieri sta interessando l’Italia sarà solo momentanea. Il piccolo promontorio anticiclonico che si è innalzato nel corso di queste ore sulla nostra Penisola è destinato nelle prossime ore a ritirarsi presso latitudini più meridionali, spinto da una vasta area depressionaria in arrivo dai quadranti nordoccidentali. Ciò assicurerà una nuova fase di maltempo sullo stivale, dopo quella che l’ha coinvolto solamente qualche giorno fa.

Vasta area depressionaria si stacca dall’Atlantico e avanza in direzione Europa e Italia

Una vasta area depressionaria proveniente direttamente dall’Oceano sta dunque avanzando in direzione del continente europeo e in particolare della nostra Penisola e apporterà nella seconda parte di questa giornata le prime note di maltempo sulle regioni settentrionali, in successiva estensione nottetempo verso meridione e oriente. Piogge anche accompagnate da attività elettrica e nevicate a quote medio-basse saranno le parole d’ordine di questo fine settimana.

Piogge a partire da questa sera, neve sulle Alpi dagli 800/1000 metri

Le piogge dunque inizieranno ad interessare alcune aree delle regioni settentrionali, tra cui la Liguria, l’alta Toscana e le località di confine tra il Piemonte e la Lombardia. Non solo però, poiché il maltempo riporterà anche delle nevicate sulle Alpi, episodio che nel corso di questo inverno si è rivelato molto raro. Per la precisione saranno interessate dai fenomeni le Alpi centro-occidentali e assumeranno carattere nevoso a partire dagli 800/1000 metri.