PREVISIONI METEO per domani 11 agosto: Bel tempo in Italia e clima molto caldo ai limiti del sopportabile

La situazione sinottica sull’Europa

Alta pressione di matrice afro-azzorriana dal Mediterraneo centro-occidentale verso l’Europa più settentrionale con valori di pressione al suolo intorno a 1025 hPa in Scandinavia. Aria più calda in risalita dall’Africa interessa anche l’Italia con sole e temperature oltre la media. Flusso perturbato che scorre sull’Europa più occidentale con una vasta saccatura depressionaria.

Previsioni meteo per domani, 11 Agosto 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nubi medio-alte in transito su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio aumento dell’instabilità su Alpi e Appennino con acquazzoni o brevi temporali sparsi, asciutto invece su coste e pianure. In serata residui fenomeni in parziale estensione alle pianure di Nord-Est, si rinnova stabilità prevalente sulle rimanenti regioni. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino cieli generalmente sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio nubi in aumento sulle zone interne con isolati e brevi fenomeni a ridosso dei rilievi, ampie schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo prevalentemente asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.