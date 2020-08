PREVISIONI METEO per domani 14 agosto: TEMPORALI al nord ITALIA, sempre sole e gran caldo altrove

La situazione sinottica sull’Europa

Perturbazione di natura atlantica in azione sull’Europa occidentale con valori di pressione al suolo fino a 1010 hPa, alta pressione di matrice afro-azzorriana governa il Mediterraneo centrale. Aria molto calda in risalita dall’Africa interessa l’Italia con sole prevalente e temperature oltre la media. Anticiclone delle Azzorre stazionario in pieno oceano Atlantico con valori di pressione fino a 1020 hPa.

Previsioni meteo per domani, 14 Agosto 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori con locali piogge sulla Lombardia, più asciutto altrove. Al pomeriggio generale aumento dell’instabilità su gran parte delle regioni con piogge o locali temporali, più asciutto su Liguria e Romagna. In serata si rinnovano condizioni di locale instabilità con precipitazioni in movimento verso le pianure specie al Nord-Est, migliora altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino ampie schiarite su quasi tutti i settori salvo locali addensamenti sulle aree costiere della Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in transito su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata non sono attese variazioni di rilievo con innocue nubi in transito e tempo in prevalenza asciutto. Temperature minime e massime in generale calo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.