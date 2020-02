PREVISIONI METEO – Regime di ALTA PRESSIONE, ma non mancherà il MALTEMPO in ITALIA, ecco dove

Torna l’Alta pressione in Italia, tempo stabile ovunque

Il freddo ormai è solo un ricordo sulla nostra Penisola, dopo una breve parentesi invernale rinvenuta nel corso di questa settimana. Il suo spostamento verso oriente ha infatti lasciamo campo libera ad un vasto promontorio anticiclonico di ritornare ad avvolgere il nostro Paese e gran parte del Mediterraneo, con condizioni meteo fin ora generalmente stabili su tutto il territorio nazionale, malgrado l’aumento progressivo della nuvolosità nel corso della giornata odierna soprattutto lungo il versante tirrenico.

Qualche pioviggine in serata sulla Liguria

Tuttavia, nelle prossime ore le condizioni meteo tenderanno a peggiorare sull’alto versante tirrenico: la copertura nuvolosa è dunque solamente il preludio di un’ondata di maltempo che interesserà alcune zone della Liguria a partire da questa sera. I fenomeni risulteranno però perlopiù deboli, con accumuli al suolo scarsi se non totalmente assenti. Sul resto delle regioni tirreniche, malgrado qualche addensamento nuvoloso a tratti massiccio, il tempo rimarrà almeno per stasera asciutto.

Maltempo per domani sulla Sardegna settentrionale, Liguria e in serata anche la fascia costiera del Lazio

Nella giornata di domani domenica 9 febbraio le cose però potrebbero ulteriormente mutare in favore di un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, che questa volta interesserebbe l’Italia in maniera più estesa. Oltre le solite pioviggini previste già a partire da questa sera in Liguria e in particolar modo sul genovese, qualche pioggia si abbatterà anche sulla Sardegna e in serata sulla fascia costiera del Lazio. Non è escluso che sul Lazio meridionale i fenomeni possano estendersi in maniera più convinta sull’entroterra.