PREVISIONI METEO – RESIDUI DISTURBI sull’ITALIA, prima dell’arrivo dell’ANTICICLONE

La vasta lacuna barica presente sul Mediterraneo orientale, riuscirà a condizionare parzialmente anche la giornata di Lunedì sull’estremo Sud, dove transiteranno nubi fin dal mattino con cieli a tratti nuvolosi; qualche acquazzone non è escluso tra Calabria centro-meridionale e Sicilia orientale, specie tra la mattina e le ore pomeridiane. Al Centro-Nord il tempo si manterrà stabile, salvo innocui addensamenti in arrivo tra Lazio ed Abruzzo. Definitivo generale miglioramento dalla sera, con schiarite diffuso nottetempo anche sulle Regioni meridionali.

Previsioni Meteo : in arrivo forti venti – La presenza della circolazione ciclonica sula Grecia, con valori al suolo di 1010 hPa, ed il concomitante rinforzo del campo barico sul comparto Balcanico ed Europa centrale, con valori pressori fino a 1032 hPa, accentueranno il gradiente barico orizzontale, attivando forti venti sull’Italia. In particolare correnti di Grecale e Tramontana soffieranno al Centro-Sud ed Isole con raffiche localmente superiori ai 50 Km/h. Una graduale attenuazione del vento si osserverà a partire dalla giornata di Lunedì.

Previsioni Meteo – I cieli si presentano attualmente soleggiati su gran parte dell’Italia, grazie ad un deciso aumento del campo barico sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Nella seconda parte di giornata ed in quella di domani, le condizioni meteo si manterranno invariate, fatta eccezione per alcune aree del Sud Italia. Permane, infatti, una residua circolazione depressionaria tra lo Ionio orientale e la Penisola Ellenica, responsabile di venti più freschi ed a tratti instabili sulle Regioni meridionali. Durante le prossime ore pomeridiane, addensamenti consistenti tenderanno ad addossarsi sull’Appennino meridionale, Salento ed occasionalmente sui rilievi della Sicilia orientale con possibili acquazzoni, seppur locali e di breve durata.

Nel corso della settimana giungerà sull’Italia un campo d’alta pressione, riportando condizioni meteo diffusamente stabili e con temperature in rialzo graduale su tutte le Regioni. L’aumento termico sarà più apprezzabile al Centro-Nord e Sardegna, dove le temperature massime supereranno i +20°C in diverse località, mentre al Sud e Sicilia, invece, sarà almeno inizialmente più contenuto a causa di una residua circolazione più fresca orientale; le temperature, tuttavia, anche al Sud si porteranno attorno le medie del periodo, per una fase meteorologica decisamente primaverile.

Possibile bel tempo fino alla giornata di Pasqua

Secondo le attuali proiezioni dei modelli matematici, l’anticiclone ci terrà compagnia per tutta la Settimana Santa, accompagnandoci fino la giornata di Pasqua. Qualche disturbo a ciclo diurno non è escluso a ridosso dei settori montuosi del Centro-Nord, per un possibile momentaneo calo barico in quota, ma in un contesto di generale stabilità e con temperature gradevoli e consoni con il periodo primaverile su tutta la Penisola. Bel tempo che potrebbe rinnovarsi anche per la giornata di Pasquetta, poi possibile graduale indebolimento dell’alta pressione, con un graduale ritorno a condizioni meteo più instabili nella seconda parte del mese di Aprile.