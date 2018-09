Previsioni Meteo: parentesi più fresca in Italia ma da Giovedì tanto sole in Italia e temperature in sensibile aumento.



PREVISIONI METEO: sole prevalente in Italia ma ventoso e fresco per altre 24 ore, poi clima di nuovo tardo-estivo – 25 Settembre 2018 – Le previsioni meteo indicano bel tempo in Italia eccetto residue ed ultime precipitazioni in Puglia, Calabria e Sicilia nelle prossime ore. Sole ovunque ma con temperature fresche e venti sostenuti dai quadranti settentrionali nella giornata di domani, Mercoledì 26 Settembre. Negli ultimi giorni del mese di Settembre poi avremo condizioni meteo sempre stabili con sole prevalente ma con clima più gradevole e mite e temperature in sensibile aumento, valori massimi anche di 28-30 gradi anche in pianura Padana. Il tutto viene generato dal ritorno dell’ anticiclone delle Azzorre che domina lo scenario meteo su gran parte dell’Europa centro-occidentale, Italia compresa. […]