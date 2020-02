PREVISIONI METEO – Torna l’ALTA PRESSIONE e con essa anche le NEBBIE con scarsa visibilità, ecco dove

Anticiclone di nuovo in rotta sull’Italia

L’Alta pressione è nuovamente in rotta sull’Italia dopo una breve ritirata durata neanche 24 ore grazie al veloce peggioramento che ha attraversato tutta la nostra Penisola nella giornata di ieri, San Valentino. Ciò ha già apportato fin da questa mattina un netto miglioramento delle condizioni meteo su tutto il territorio nazionale, con i cieli che anche ora risultano in prevalenza soleggiati o al più disturbati dal rapido passaggio di nuvolosità innocua.

L’Anticiclone mette le radici sul Mediterraneo centro-occidentale

L’evoluzione meteo che ha interessato l’Italia nel corso di questa settimana è stato un po’ il leitmotiv dell’intera stagione invernale, almeno fino ad ora: un Anticiclone invadente sul Mediterraneo centro-occidentale che spesse volte ha messo a bersaglio la nostra Penisola anche per periodi prolungati, com’è accaduto a Gennaio dove solamente il fenomeno dell’inversione termica ha evitato che le anomalie termiche fossero più impietose di quello che già sono state.

Tornano le nebbie in alcune aree della Pianura Padana

L’aria più mite portata dall’Anticiclone in rimonta in queste ore sulla nostra Penisola scorrerà su un suolo più freddo. Ciò creerà le condizioni adatte alla formazione di banchi di nebbia che riguarderanno in special modo le aree maggiormente esposte e celebri per questo tipo di fenomenologia. In particolare nel corso della prossima notte le nebbie potrebbero interessare le zone comprese tra il ferrarese e il rodigino, poste nei pressi della foce del Po.