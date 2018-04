Raffiche di vento violentissime abbattono alberi e scoperchiano tetti delle case in Toscana. Ora si contano i danni

Raffiche di vento violentissime abbattono alberi e scoperchiano tetti delle case in Toscana – Maltempo che ancora nella giornata odierna insiste su alcune zone del centro-sud della penisola, con piogge, temporali e vento forte. Proprio il vento nella giornata di ieri ha provocato diversi disagi in Toscana, soprattutto nella provincia di Pisa dove si sono avute molte case danneggiate dalla caduta di alberi o cartelloni. Sono stati danneggiati i tetti di oltre 40 abitazioni e alberi e rami sono caduto lungo diverse strade, tanto che il sindaco Sergio Di Maio ha disposto tramite un’ordinanza urgente la chiusura del cimitero comunale della frazione di Ghezzano dove il forte vento ha abbattuto diverse piante. Oggi situazione in miglioramento ma la conta dei danni continua in regione; vento che è stato protagonista di tutte le regioni centrali. […]