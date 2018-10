Neve in arrivo: tutte queste zone di montagna sono pronte a tingersi di bianco. I dettagli

Risveglio bianco in APPENNINO: prima NEVE della stagione autunno-inverno fin sotto i 1500 metri di quota – 22 Ottobre 2018 – Nevica in queste ore in alcune località montane dell’ Appennino centro-meridionale, specie in Abruzzo come possiamo vedere dalla foto accanto che ci proviene da una web cam di Prati di Tivo, provincia di Teramo. Prima neve della stagione autunno-inverno grazie al sensibile calo delle temperature avvenuto tra la serata e la nottata di ieri e la bassa pressione in transito in queste ore lungo lo stivale. La neve cade fino a 1300-1500 metri di quota in queste prime ore del mattino con i fiocchi che localmente riescono a raggiungere anche quote leggermente più basse in Abruzzo. Attese nevicate sui rilievi appenninici molisani e lucani, ma solo oltre i 1600-1900 metri. […]