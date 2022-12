Saldi invernali 2023, il calendario delle Regioni: come evitare le truffe

Saldi invernali 2022, tutte le info sulla stagione di sconti

I saldi invernali 2023 inizieranno in quasi tutte le Regioni dal 5 gennaio 2023. In Basilicata e Sicilia, gli sconti cominceranno prima, così in Valle d’Aosta. Con i prezzi in ascesa, saranno in molti a buttarsi nei negozi per cercare sconti e promozioni interessanti. Ricordiamo di fare sempre attenzione alle truffe. Di seguito trovate il calendario completo, di inizio e fine, regione per regione, riportato da Confcommercio.

Quest’anno la spesa per i saldi estivi è stata inferiore del 10% a luglio, per poi recuperare ad agosto: ogni famiglia ha speso circa 202 euro per un totale di 3,1 miliardi. Un’altra occasione per ottenere sconti è stato a Novembre con il consueto Black Friday che in realtà è durato più giorni del solito. Nonostante ciò, nel 2021 la spesa è stata maggiore che nel 2022, almeno per quanto concerne il settore moda. A tal proposito, Giulio Felloni, presidente di Federmoda ha affermato “non possiamo permetterci ulteriori passi falsi. La ricetta per rilanciare la fiducia è quella di accelerare il taglio delle tasse, a partire dall’Irpef e dagli oneri contributivi a carico delle imprese, come pure sarebbe importante estendere la cedolare secca alle locazioni commerciali”. Dichiarazione riportata dal sito Confcommercio.

Il calendario saldi invernali 2023: Regione per Regione

Abruzzo : 5 gennaio (60 giorni)

Basilicata : 2 gennaio – 2 marzo

Calabria : 5 gennaio – 6 marzo

Campania : 5 gennaio (60 giorni)

Emilia-Romagna : 5 gennaio (60 giorni)

Friuli-Venezia Giulia : 5 gennaio – 31 marzo

Lazio : 5 gennaio (sei settimane)

Liguria : 5 gennaio -18 febbraio

Lombardia : 5 gennaio – 5 marzo

Marche : 5 gennaio – 1 marzo

Molise : 5 gennaio (60 giorni)

Piemonte : 5 gennaio (8 settimane)

Puglia : 5 gennaio – 28 febbraio

Sardegna : 5 gennaio – (60 giorni)

Sicilia : 2 gennaio – 15 marzo

Toscana : 5 gennaio – (60 giorni)

Umbria : 5 gennaio – 5 marzo

Valle d’Aosta : 3 gennaio – 31 marzo (per massimo 30 giorni)

Veneto : 5 gennaio – 28 febbraio

Provincia autonoma di Trento : per 60 giorni. I commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi.

Provincia autonoma di Bolzano: 7 gennaio – 4 febbraio per quasi tutti i Comuni

Tendenza meteo no vabbè, ma mettoGennaio 2023

La seconda parte della stagione invernale potrebbe vedere nel complesso un cambio della circolazione generale rispetto a quanto visto nell’ ultimo mese. Diversi modelli stagionali propongono una maggiore probabilità di avere valori di pressione al suolo e geopotenziali più elevati alle alte latitudini, in particolare sulla Scandinavia. Gennaio potrebbe così vedere temperature sopra media soprattutto sulla Scandinavia mentre altrove anomalie più contenute. Precipitazioni sopra media sull’area mediterranea, sotto media sull’Europa centrale e sulle Isole Britanniche.

Mese di gennaio 2023 che complessivamente, potrebbe trascorrere con temperature generalmente poco sopra media sull’Italia mentre le precipitazioni potrebbero essere in media o al di sopra di essa.

Confcommercio ricorda

Si ricorda che qualunque tipo di prodotto in saldo deve essere proposto con il medesimo prezzo in vigore negli ultimi 30 giorni. Da segnalare, inoltre, che sono raddoppiate da 5 a 10 milioni le multe dell’Antitrust per pratiche commerciali scorrette.

Ricordiamo che – previa consultazione con gli Enti Locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio – alle singole regioni è affidata la possibilità di definire le seguenti condizioni:

modalità di svolgimento dei saldi;

pubblicità per una corretta informazione dei consumatori;

periodo e durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.