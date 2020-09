Santo del giorno: oggi, martedì 29 settembre 2020, si festeggiano Santi Michele, Gabriele e Raffaele | Almanacco e previsioni meteo

Previsioni meteo Italia oggi, martedì 29 settembre 2020

Al Nord al mattino nubi sparse alternate a schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento sulle regioni di Nord-Ovest ma senza fenomeni di rilievo associati, maggiori schiarite altrove. In serata cieli irregolarmente nuvolosi ovunque ma sempre in un contesto di tempo asciutto. Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con bel tempo ovunque e cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata generale aumento della nuvolosità da ovest verso est ma sempre con prevalente stabilità atmosferica. Al Sud e sulle Isole al mattino locali piogge su Campania, Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora qualche pioggia sulla Calabria, prevalente stabilità altrove con qualche nube alternata a schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Santo del giorno: oggi, 29 settembre 2020, si festeggiano Santi Michele, Gabriele e Raffaele

Oggi, martedì 29 settembre 2020, si festeggiano San Michele, San Gabriele e San Raffaele (tutti arcangeli); il primo è considerato il Santo Patrono della Polizia di Stato, il secondo il protettore di postini, ambasciatori, giornalai, corrieri, filatelici, radiotelevisione e telecomunicazione, il terzo il protettore di ciechi e adolescenti ma anche di fidanzati, sposi, farmacisti, oculisti e viandanti. L’arcangelo Michele è ricordato per aver difeso la fede in Dio contro le orde di Satana ed è rappresentato sotto forma di guerriero (porta sempre una spada), l’arcangelo Gabriele è noto per il suo “ruolo” di annunciatore (nella cultura islamica egli è proprio uno dei capi messaggeri di Dio), Raffaele è invece l’arcangelo di qualsiasi forma di guarigione e, in particolare, la sua missione è liberare gli uomini dalle catene delle paure che li condizionano.

Almanacco del giorno, martedì 29 settembre 2020

Oggi, martedì 29 settembre 2020, è il 273° giorno dell’anno. Alla fine dell’anno solare mancano 93 giorni. Il sole è sorto alle ore 7 e tramonterà tra le 18.50 e le 19. Tra gli eventi da ricordare in questo giorno, nel 1964 nacque il fumetto di “Mafalda” che diventerà celebre in tutta Italia. Nel 1974 invece iniziò la strage nazifascista di Marzabotto (o Eccidio di Monte Sole) che si concluse il 5 ottobre e portò alla morte di circa 770 civili. In questo giorno sono nati l’imprenditore e politico Silvio Berlusconi (1936), l’artista Caravaggio (1571), lo scienziato Enrico Fermi (1901), il calciatore Andriy Schevchenko (1976) e il cantante Raf (1959).