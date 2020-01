Si è appena concluso il decennio più CALDO della storia delle rilevazioni, ecco i dati del WMO

2010-2019 il decennio da record, il più caldo della storia delle rilevazioni

Con l’avvento del nuovo anno 2020, si è concluso il decennio più caldo della storia delle rilevazioni, almeno stando a ciò che riporta il WMO, acronimo di World Meteorological Organization, in italiano Organizzazione meteorologica mondiale. Un decennio in cui si sarebbe innalzato il livello degli Oceani grazie allo scioglimento dei ghiacci polari e in cui l’anomalia termica risulta superiore al resto delle decadi da quando si raccolgono i dati.

2015-2019 il lustro più caldo della storia

Mentre il singolo 2019 si candida ad essere il 2° o 3° anno più caldo della storia delle rilevazioni, prendendo in considerazione l’ultimo lustro (2015-2019) esso risulta essere indiscutibilmente il più caldo dall’era preindustriale, stando sempre a ciò che riporta il medesimo ente. Lo scioglimento dei ghiacci a cui in precedenza si è fatto riferimento avrebbe inacidito gli Oceani del 26% in più rispetto all’era preindustriale.

Aumenta la concentrazione di CO2

Dal medesimo rapporto del WMO emerge inoltre una sempre maggior quantità di concentrazione di CO2. Se nel 2018 si era battuto il record raggiungendo le 407,8 parti per milione, nel corso del 2019 le emissioni non sono diminuite. Anche l’anidride carbonica gioca un ruolo fondamentale dell’inacidificazione degli Oceani, con interi ecosistemi marini a rischio degradazione.