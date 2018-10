Sicilia sotto la pioggia: situazione delicata nel palermitano. Salvataggio in extremis in un sottopasso. Lento miglioramento nelle prossime ore

Maltempo in Sicilia, in questo 2018 estremamente piovoso sull'isola e che verrà sicuramente ricordato a lungo. Moltissimi i disagi nella parte orientale dell'isola ma anche nel palermitano. Proprio qui, situazione particolarmente delicata a Bagheria, dove la pioggia ha allagato numerose strade e sottopassi. E' stata soccorsa da due passanti, una coppia di anziani rimasta bloccata in un sottopasso allagato in via Bagnera a Bagheria (Palermo), un vero e proprio salvataggio in extremis che ha evitato il peggio. Ricordiamo che in queste situazioni è estremamente sconsigliato avventurarsi in sottopassi già parzialmente allagati, perché bastano pochi minuti per far peggiorare tutta la situazione. […]