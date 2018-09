Aria fredda in discesa dal Nord Europa sfiorerà l’Italia facendo scendere le temperature fino a 6/7°C sotto le medie del periodo: a seguire però nuovo rapido aumento.



TEMPERATURE in altalena: crollo sotto media anche di 6/7°C, poi nuova rapida salita – 23 settembre 2018 – Inizio di settimana con un assaggio autunnale sull’Italia, la quale verrà sfiorata dalla discesa di un fronte freddo dalle alte latitudini verso l’Europa orientale. Nei prossimi giorni quindi le temperature sono attese in picchiata, con i valori che si porteranno ben al di sotto delle medie del periodo: in particolare il calo più marcato si avrà al Nord Est e sull’Adriatico, la zona più interessata dalla coda del fronte, con le temperature che potranno scendere anche di 10°C in quota, come potete vedere dagli spaghi qui sopra riferiti alle coste delle Marche. Sulle zone orientali dell’Italia ci attendiamo quindi valori anche 6/7°C sotto le medie del periodo, con le giornate più fresche che saranno quelle di martedì 25 e mercoledì 26 settembre. Le temperature massime al suolo si assesteranno attorno a +18/20°C sia sulla Pianura Padana che sull’Adriatico, mentre altrove gli effetti dell’aria fresca si sentiranno in maniera minore pur con temperature che andranno dai +22/23°C della Toscana ai +26/27°C di Sicilia e Sardegna. Si tratterà solo di una breve parentesi, perché le temperature sono destinate a risalire rapidamente grazie ad una nuova espansione dell’anticiclone: già da giovedì 27 i valori termici punteranno verso l’alto, riportandosi poi anche 2/4°C sopra le medie nella seconda parte della settimana. […]