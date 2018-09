Nuovo rapido aumento delle temperature in queste ore grazie al ritorno dell’ Anticiclone delle Azzorre.



TEMPERATURE di nuovo tardo estive in ITALIA: dopo il sensibile crollo, valori previsti fino a 28-30 gradi – 28 Settembre 2018 – Temperature piuttosto variabili in questo finale di Settembre in Italia: si passa dai 5-10 gradi nelle ultime ore sulla pianura Padana, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo a picchi fino 28-30 gradi previsti per la giornata di oggi e quella di domani, Sabato 29 Settembre su alcune città della pianura Padana e del centro Italia. Il tutto viene scaturito dalle correnti fredde settentrionali in transito sull’ Europa e sull’ Italia in alternanza con rapide rimonte dell’ Anticiclone delle Azzorre, due distinte circolazioni atmosferiche con associate due altrettanto differenti masse di aria associate al loro interno. Sbalzi di temperatura così marcati e in poco tempo possono risultare dannosi per la salute del corpo umano e scaturire influenze varie. […]