Clima tardo estivo in arrivo in Italia durante la settimana in corso con le temperature destinate ad aumentare e tornare in linea con la media del periodo o addirittura superiori.

Temperature Italia – caldo in aumento in settimana – 28 Agosto 2018 – L’ Anticiclone nord-africano in estensione sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale garantisce condizioni meteo di grande stabilità sull’ Italia con sole da nord a sud. Le temperature risultano tuttavia ancora rigide di notte e al primo mattino con valori minimi fino a 10°c sulla Toscana, Umbria e Marche ma nelle ore centrali della giornata trovano le condizioni ideali per aumentare sensibilmente ed essere piuttosto gradevoli. Nelle prossime ore e nella giornata di domani invece avremo un sensibile aumento delle temperature su tutta la penisola con valori di temperatura fino a 30-32°c durante le ore centrali della giornata. Toscana, Sardegna, Piemonte Lazio, Umbria, Lombardia ed Emilia le regioni più calde nei prossimi giorni con picchi anche di 32°c sui settori interni. Clima tardo estivo in arrivo ma soltanto per qualche giorno poichè nel fine settimana arriveranno di nuovo le correnti atlantiche e con loro un nuovo calo delle temperature. […]