Temporali in arrivo: grandinate e venti intensi a breve su tutte queste zone. Fenomeni anche violenti, prestare attenzione

Temporali in arrivo: grandinate e venti intensi a breve su tutte queste zone. Fenomeni anche violenti – Ore pomeridiane movimentate anche oggi su parte della penisola, con piogge e temporali anche localmente intensi. Sono ormai giorni che a mattinate calde e soleggiate seguono pomeriggi con improvvisi nubifragi e grandinate. Anche nelle prossime ore numerosi temporali in arrivo lungo la penisola, con molte zone colpite. Instabilità presente su tutto l’appennino meridionale con temporali e grandinate locali, associate a forti raffiche di vento soprattutto in Basilicata e in città come Potenza e Matera, ma anche su Puglia e Calabria con coinvolgimento delle aree costiere ioniche. Rovesci locali anche sull’appennino centrale, soprattutto quello abruzzese e al nord-est, in modo particolare, entro sera, su Veneto, Lombardia e Friuli, con fenomeni anche intensi che potrebbero spingersi sino alle pianure e interessare diverse città. […]