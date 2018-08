Temporali e grandine nelle prossime ore pomeridiane, interessate le regioni centro-meridionali d’ Italia.

Temporali in arrivo nel pomeriggio, ecco le regioni d’ Italia più a rischio – 21 Agosto 2018 – Bel tempo in Italia durante queste ore mattutine con sole prevalente salvo qualche nube in transito al nord tra Lombardia, Veneto ed Emilia e al sud tra Calabria e Sicilia. Tempo stabile al mattino ma attenzione al pomeriggio quando saranno in rapido sviluppo i classici temporali estivi ad iniziare dai settori più interni centro-meridionali e con il passare delle ore in estensione localmente fin lungo le coste, specie quelle meridionali. I fenomeni più intensi si potranno avere tra Toscana, Lazio e Umbria al centro Italia, sulle due isole maggiori e tra Campania, Basilicata e Calabria al sud Italia mentre al nord i temporali li troveremo per lo più solo sulle Alpi e più localizzati. Non si escludono locali grandinate durante la fase più intensa del temporale ed eventuali nubifragi con allagamenti sulle regioni sopra citate. […]