Temporali oggi – fenomeni localmente intensi nelle prossime ore sull’ Italia, vediamo dove nello specifico

Instabilità residua poi nel corso delle ore serali con le ultime piogge al tramonto in nottata tempo stabile. Nella giornata di domani la situazione meteo non subirà grandi variazioni con l’ area di bassa pressione sempre presente sull’ Italia e la possibilità di rovesci o temporali pomeridiani sempre sui settori interni centro-meridionali italiani, tempo stabile per tutta la giornata invece al nord-ovest e sulle isole maggiori. […]