17 anni fa, il 7 luglio 2001, un violento tornado classificato come F3 si abbatté sul Nord Italia devastando la Brianza.

TORNADO: il 7 luglio 2001 la Brianza fu devastata da venti oltre i 250 km/h – Nonostante siano gli Stati Uniti il primo paese che viene alla mente quando si parla di tornado, l’Italia è uno dei paesi europei con la più alta incidenza di tali vortici distruttivi. Nella nostra storia sono annoverati diversi tornado equiparabili per potenza a quelli americani, il più recente dei quali è stato quello che ha devastato Mira e Dolo, nei pressi di Venezia, solamente 3 anni fa. Non solo però, perché in questi giorni ricorre l’anniversario di un altro violento tornado che si abbatté sulla Brianza, esattamente tra Usmate Velate, Concorrezzo e Arcore. Era infatti il 7 luglio 2001, 17 anni fa, quando una supercella generò un cono che arrivò fino a toccare terra, dando vita ad uno dei tornado più devastanti della storia recente, classificato come F3. […]