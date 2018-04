Tromba d’aria danneggia numerose abitazioni nel pisano. Danni per milioni di euro. Il video

Tromba d’aria danneggia numerose abitazioni nel pisano. Danni per milioni di euro. – Maltempo che ha provocato molti danni nella giornata di Pasqua in alcune zone del centro Italia, soprattutto nella Toscana, dove in provincia di Pisa si è avuta anche una tromba d’aria. Pasquetta ha permesso di fare la conta dei danni di quanto si è verificato ed è trascorsa con tempo stabile e soleggiato, in attesa di una nuova ondata di maltempo in arrivo. I danni maggiori della tromba d’aria si sono avuti nel comune di San Giuliano Terme. Il bilancio della tromba d’aria parla per il momento di tetti scoperchiati e alberi abbattuti in particolare a Ghezzano e, parzialmente, Colignola, due popolose frazioni del comune di San Giuliano Terme, dove èstato chiuso anche un cimitero. […]