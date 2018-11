Tromba marina e ingenti danni a Marmaris marina, Turchia

Nella giornata di ieri una tromba marina colpisce la località turistica di Marmaris marina, Turchia sud-occidentale.

Ingenti danni sulla rinomata località turistica di Marmaris marina.

La rinomata località turistica di Marmaris marina che si affaccia sul Mediterraneo orientale ora conta i danni a causa di una potente tromba marina avvenuta nel pomeriggio di ieri. Mentre i due Tornado colpivano il sud Italia, uno in Calabria nella zona di Cutro e l’ altro in Puglia e precisamente in Salento a Taurisano, provincia di Lecce e poco dopo una tromba marina reca danni al potro di Salerno con venti fino e oltre i 150 km/h, importanti danni venivano effettuati da un’ altra tromba marina in Turchia.

Il Mediterraneo continua ad essere meta prediletta per i Tornado e le Trombe marine.

Venti oltre i 150 Km/h sulla baia di Marmaris marina, Turchia sud-occidentale nelle ultime ore con pesanti danni alle imbarcazioni attraccate ai vari porti della rinomata località turistica del Mediterraneo orientale. Oltre ai due Tornado verificati al Sud Italia in Calabria e in Puglia e alla seguente Tromba marina nel porto di Salerno, anche una tromba marina si è verificata in Turchia.