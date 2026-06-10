Meteo – Violenti nubifragi e grandinate hanno sferzato la Lombardia, danni e disagi: i dettagli

Maltempo ha colpito buona parte del nord, meglio al centro-sud

Il passaggio di un cavo perturbato di stampo atlantico ha determinato forte maltempo fin dalle prime ore di questa notte su buona parte del nord, con esplosione di nubifragi e grandinate da questo pomeriggio. Nettamente migliore risultano invece le condizioni meteo sulle regioni centro-meridionali, alle prese con gli effetti di un campo di Alta pressione di origine azzorriana che peraltro oggi determina un ulteriore e lieve aumento delle temperature, con l’apice del caldo comunque tutt’altro che intenso.

Prossime ore con relativo miglioramento, ma possibili nubifragi ancora al nordest

Un relativo miglioramento avanzerà su buona parte del nord nel corso delle prossime ore, con piogge, temporali e possibili nubifragi che si attiveranno ancora tuttavia sulle aree più nordorientali dello stivale e sul Friuli Venezia Giulia. Le condizioni meteo risulteranno invece nettamente migliori altrove, con l’avanzamento delle prime schiarite e con temperature che, nel complesso, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve diminuzione in alcuni casi.

Forte maltempo ha sferzato la Lombardia, con impetuose raffiche di vento

Un intenso passaggio temporalesco ha colpito la Lombardia nel corso di questo pomeriggio, con piogge, temporali e grandinate spesso associate a violente raffiche di vento e nubifragi. L’area più colpita sembra essere quella della provincia di Milano, (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO) con numerosi alberi caduti e Vigili del Fuoco impegnati su più fronti. Infatti, non solo rimozione di piante abbattute e pericolanti, ma anche il salvataggio di una donna in moto travolta dai rami, come riporta il sito “milano.corriere.it“.

Danni e disagi a causa della grandine

Stando a quanto si apprende dal medesimo sito citato in precedenza, le grandinate si sarebbero invece concentrate nei dintorni dell’area di Monza, ma anche Legnano. Si registrano danni proprio a Legnano, ma anche a Garbagnate Milanese e Cesate. Anche la stazione di Carnate risulterebbe danneggiata dal maltempo, con inevitabili ripercussioni sul traffico ferroviario che si manifestano attraverso il ritardo dei treni. Per fortuna, l’intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato un bilancio nefasto, nonostante le criticità rinvenute.

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