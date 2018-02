Un’ intensa perturbazione transiterà sull’ Italia generando condizioni di Maltempo, ecco le regioni maggiormente interessate

Le temperature subiranno un lieve aumento nelle prossime ore sulle regioni centro-meridionali, stazionarie al nord Italia. Di nuovo poi in calo dalla seconda parte della giornata di Mercoledì ad iniziare dalle regioni settentrionali e a seguire su quelle centro-meridionali per l’ ingresso di correnti nord-occidentali più fredde. Seguite tuttavia i prossimi aggiornamenti con il maltempo in arrivo con piogge, temporali, mareggiate lungo le coste esposte e neve in montagna. […]