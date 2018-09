L’uragano Florence è atteso tra giovedì e venerdì sugli Stati Uniti: ora è un potente categoria 4 con venti fino a 220 km/h.

Uragano Florence: venti fino a 220 km/h, Stati Uniti sud orientali in piena emergenza – 12 settembre 2018 – Continua la marcia di avvicinamento del potente uragano Florence agli Stati Uniti, il cui occhio si trova a soli 1165 km a Sud Est di Cape Fear, in North Carolina. L’allerta è massima su tutta la costa sud orientale, con Florence che è stato classificato come uragano di categoria 4 su un massimo di 5: i suoi venti medi spirano a circa 220 km/h e le sue raffiche sono anche maggiori. Secondo le ultime uscite dei modelli la potenza dovrebbe pressoché rimanere intatta fino al suo landfall sugli Stati Uniti, atteso nella notte tra giovedì e venerdì tra il North e il South Carolina: l’uragano dovrebbe arrivere sulle coste statunitensi come categoria 3 ma già giovedì la popolazione assaggerà i primi segni di Florence. Data la grandezza di questa tempesta infatti, già domani sulle coste sono attese le prime piogge e le prime raffiche collegate all’uragano Florence. […]