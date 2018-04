Vento forte: albero si abbatte su abitazione a Marina di San Nicola. Grave episodio

Vento forte: albero si abbatte su abitazione a Marina di San Nicola – Forte maltempo che continua ad interessare il centro Italia, sopratutto le regioni del versante tirrenico. Particolarmente colpito il Lazio, dove a Marina di San Nicola questa mattina a causa del vento molto forte un pino è caduto centrando in pieno la casetta del vigilantes all’ingresso della località marittima di Ladispoli. Fortunatamente il vigilantes all’interno si era accorto dell’anomala posizione dell’albero ed ha fatto in tempo a mettersi in sicurezza appena prima della caduta dell’albero. Poteva essere una tragedia ma fortunatamente questa è stata evitata. In zona il vento continua a soffiare piuttosto forte e piove incessantemente. […]