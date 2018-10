Raffiche di vento fino e localmente oltre i 100 km/h imperversano in Italia, Lazio, Sardegna, Toscana e Liguria le regioni più a rischio in queste ore.

Vento forte in Italia: raffiche superiori i 100 km/h previste nelle prossime ore, vediamo dove – 29 Ottobre 2018 – Il maltempo imperversa in tutta la penisola sotto l’ azione di un profondo minimo di bassa pressione attualmente tra la Sardegna e la Francia. Pioggia, nubifragi e forte vento dai quadranti meridionali in diverse regioni d’ Italia, specie quelle settentrionali e quelle centrali tirreniche, senza escludere la Sardegna. Allagamenti, fiumi in piena, frane, alberi, cornicioni e cartelli stradali divelti tutto questo a causa della potente ondata di Maltempo. Raffiche di vento oltre i 100 chilometri l’ ora imperversano il Lazio, la Toscana, la Liguria e la Sardegna con il picco di massima velocità previsto per le prossime ore pomeridiane, e intanto sulla capitale crolla un albero in piazza Belle Arti. Possibili ripercussioni sul traffico locale e a grande scorrimento sulla città di Roma, la Protezione Civile sconsiglia spostamenti vari. […]