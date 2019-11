Previsioni meteo Italia venerdì 15 novembre 2019

Nella mattinata di venerdì maltempo sui settori centro orientali del nord Italia, con fenomeni anche di forte intensità, migliore al nord-ovest. Al centro acquazzoni e temporali diffusi sulle regioni tirreniche in mattinata, nuvolosità irregolare ma più asciutto su Abruzzo e Marche. Per quanto riguarda sud e isole, al mattino piogge sparse su Sardegna e localmente sulla Campania, variabilità asciutta altrove.

Violentissimo maltempo si sta per abbattere sull’Italia: domani scuole chiuse in tutte queste città. Lista completa

Sono ancora giornate di disagio per l’Italia. Dopo la breve tregua tra ieri e oggi, nella giornata di domani il maltempo tornerà a colpire il nostro Paese da nord a sud, con nubifragi e grandinate previste su gran parte cel centro-nord: per questo motivo la Protezione Civile ha lanciato l’allerta meteo in diverse regioni.

Allerta meteo in diverse regioni, le scuole restano chiuse

L’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile ha portato diverse amministrazioni, come si legge su Fanpage.it, a decretare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, venerdì 15 novembre 2019, in alcuni casi per la terza volta in questa settimana: ricordiamo che l’elenco dei Comuni è in aggiornamento col passare dei minuti.