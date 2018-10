Violento maltempo in Sicilia: enorme tromba d’aria alle isole Egadi. Numerose le foto da Favignna

Violento maltempo in Sicilia: enorme tromba d’aria alle isole Egadi – Il maltempo concede una tregua finalmente in Sicilia, colpita negli ultimi giorni da piogge e temporali che hanno scaricato oltre 100 mm in pochissime ore. Nella giornata di ieri ancora temporali, seppur localizzati, hanno interessato il nord dell’isola, colpendo con forza trapanese e palermitano. Un enorme tornado ha colpito le isole Egadi, in modo particolare Favignana, come si può vedere dall’immagine, senza arrecare danni lungo la zona costiera. Moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco invece nelle città di Trapani e Palermo dove sono servite ore per liberare strade e sotto passi completamente allagati. Adesso la situazione sull’isola è migliorata e il clima risulta particolarmente mite, grazie al ritorno del sole. […]