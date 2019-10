Violento maltempo sta colpendo l’Italia: annunciate scuole chiuse domani. La lista completa dei Comuni

Scuole chiuse in alcune provincie del sud-Italia: ecco la lista completa dei comuni dove le lezioni saranno sospese

Il maltempo che sta sferzando in queste ore il sud Italia ha indotto i sindaci di alcuni comuni a diramare ordinanze per chiudere le scuole per la giornata di martedì 8 ottobre 2019. Dopo l’allerta meteo arancione della Protezione Civile della Regione Sicilia, molti primi cittadini di alcune città della costa ionica siciliana hanno optato per la sospensione delle lezioni.

Le scuole chiuse nella provincia di Messina

Nello specifico, in diversi comuni della provincia di Messina e di Catania, le scuole rimarranno chiuse. In provincia di Messina stop alle lezioni per i comuni di Giardini Naxos, Roccalumera, Furci, Alì Terme, Nizza di Sicilia, Pagliara, Mandanici, Letojanni, San Teresa di Riva e Mongiuffi Melia.

Le scuole chiuse nella provincia di Catania

Anche il sindaco di Catania,Salvo Pogliese, attraverso i social ha deciso di chiudere le scuole d’intesa con gli assessori alla protezione civile e alla pubblica istruzione e con il prefetto del capoluogo etneo. Nella provincia di Catania, stop alle lezioni anche nei comuni di Acireale, Aci Catena e Aci Castello. La lista dei comuni che hanno deciso di chiudere le scuole e in continuo aggiornamento.