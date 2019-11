Violento maltempo sta flagellando nuovamente l’Italia: domani scuole chiuse in tutte queste città | Lista completa

Scuole chiuse per il maltempo in Italia Il maltempo continua ad abbattersi sull’Italia con innumerevoli disagi in diverse città: i temporali e il forte vento hanno provocato allagamenti, crolli di strutture ed esondazioni soprattutto al centro-nord, inducendo parecchi sindaci a chiudere le scuole. Martedì 19 novembre 2019, infatti, tanti istituti scolastici resteranno chiusi per l’allerta meteo arancione o rossa diramata dalla Protezione Civile. Scuole chiuse in Liguria La Liguria è tra le regioni più colpite dal maltempo che, ormai da due settimane, affligge l’Italia: la Protezione Civile ha diramato l’allerta arancione in gran parte del territorio (forti temporali e persino neve), di conseguenza le scuole di diversi comuni saranno chiuse il 19/11 per questioni di sicurezza. Le lezioni, riporta FanPage.it, saranno dunque sospese ad Albissola Marina, Albisola Superiore, Arenzano, Avegno, Bergeggi, Camogli, Campomorone, Campo Ligure, Celle Ligure, Ceranesi Cosseria, Masone, Rossiglione, Savona, Tiglieto, Vado e Varazze. Scuole aperte invece a Recco tranne l’asilo di via Milano, a Genova situazione in standby fino all’alba di martedì. La situazione in Piemonte Ore difficili anche in Piemonte con l’allerta arancione già ufficiale in molti comuni (previsti anche qui rovesci a carattere temporalesco e neve): le scuole saranno chiuse il 19/11 ad Alessandria, Serravalle Scrivia, Arquata Scrivia, Gavi, Stazzano, Cassano Spinola, San Cristoforo, Vignole Borbera, Capriata d’Orba, Tassarolo, Rocchetta Ligure, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Pasturana, Viguzzolo, Spinetta Marengo, Basaluzzo e Fresonara.

Maltempo anche in Toscana, Lazio e Campania La Toscana è un’altra regione falcidiata dal maltempo ma la situazione sta tornando alla normalità, anche se per martedì 19 novembre sono previste ancora forti piogge. In Toscana scuole riaperte a Pisa dopo l’emergenza Arno che aveva raggiunto la piena. “Abbiamo riaperto al traffico – ha dichiarato il sindaco pisano Michele Conti, come riporta FanPage.it – tutti i ponti e i lungarni del tratto cittadino. Le attività commerciali della città accolgono i clienti già dalle ore 12.00 di oggi. Martedì 19/11 uffici pubblici, scuole e università saranno regolarmente aperti“. Situazione ancora critica nel Lazio, dove in molti territori le scuole saranno chiuse. In Campania è prevista allerta meteo, è attesa la decisione dei sindaci di Napoli e Caserta.

Peggioramento nelle prossime ore La giornata odierna è stata caratterizzata da una nuova ondata di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e la Sardegna, con piogge e temporali che si stanno intensificando proprio in queste ore in alcune regioni italiane. Nel corso delle prossime ore, proprio il peggioramento previsto e l’allerta meteo in vigore, ha fatto decidere la chiusura di numerose scuole al nord-ovest.