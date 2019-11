Violento nubifragio colpisce il casertano e napoletano: allagamenti, disagi e Vigili del Fuoco a lavoro. Foto

Perturbazione in transito in Italia: nuovo maltempo

Ancora piogge torrenziali in diverse regioni italiane, non c’è tregua per la nostra penisola e in particolare per le regioni del versante Tirrenico e quelle del nord Italia, che continuano ad essere interessate da perturbazioni atlantiche in serie. Effetti che si stanno facendo sentire anche in queste ore, in particolare al nord-ovest e lungo il versante Tirrenico, con allagamenti e alcune criticità.

Nubifragio nel napoletano

Nelle ultime ore, piogge intense e temporali hanno colpito gran parte della costa tirrenica centrale, in particolare Toscana, Lazio e Campania e proprio su quest’ultima regione si sono registrati diversi disagi. Come riportato da “teleclubitalia.it”, pioggia intensa si è avuta sull’area nord di Napoli e nell’agro aversano, con allagamenti e disagi alla circolazione. Il forte nubifragio avvenuto poco fa nella zona nord di Napoli e nelle province del casertano ha causato ingenti danni e disagi anche alla circolazione veicolare. Una situazione prevedibile anche a causa dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile nella giornata di ieri.

Strade allagate e traffico in tilt

Il maltempo ha provocato i primi disagi in diverse zone del napoletano e del salernitano. In particolare disagi dovuti ad allagamenti ad Aversa, in via Appia, via Gramsci e lungo viale Kennedy, direzione Teverola, dove le strade sono state trasformate in fiumi di acqua e fango. Traffico in tilt anche a Giugliano e Parete zona via Arco Sant’Antonio. Attenione perchè nel corso delle prossime ore sono previste forti piogge in zona e il tempo resterà perturbato fino alla giornata di domenica. Proprio per oggi infatti l’avviso della Protezione Civile prevedeva: ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.