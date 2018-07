Violento peggioramento: attenzione alle prossime ore. Forti temporali e possibili grandinate colpiranno tutte queste zone. Possibili allagamenti

Violento peggioramento: attenzione alle prossime ore. Forti temporali e possibili grandinate colpiranno tutte queste zone – Dopo la parentesi calda africana, un fronte temporalesco ha già portato violentissimi temporali e grandinate al settentrione ed ora tende a spostarsi verso il centro Italia, dove sarà in piena azione tra il pomeriggio odierno e soprattutto la giornata di domani. Il violento peggioramento, accompagnato da aria fresca, avrà tutte le possibilità per dare origine a fenomeni molto intensi, associati a grandinate e raffiche di vento. Quali le zone maggiormente interessate? Nelle prossime ore, temporali anche intensi su Toscana, Umbria, Romagna e nord delle Marche. Qualche pioggia anche in Sardegna e al nord-est con temperature in calo. Più sporadici o del tutto assenti i fenomeni sul resto del centro-nord. Tra la nottata e la mattinata di domani invece forti temporali possibili tra Romagna, medio adriatico e zone interne dell’Italia centrale con temperature in sensibile calo. […]