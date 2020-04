Coronavirus, un paese italiano avrebbe già sviluppato parzialmente l’immunità di gregge, ecco quale

Emergenza coronavirus in Italia

E’ ormai da oltre un mese ed anzi quasi un mese e mezzo che in Italia si ha a che fare con l’emergenza COVID-19, un ceppo di coronavirus che è ormai entrato a far parte delle nostre vite modificando quelle che sono le nostre abitudini. La situazione di emergenza sanitaria ha visto costretto il governo italiano a firmare un DPCM secondo il quale si prevede che l’intero Paese stia in quarantena obbligatoriamente, salvo uscire per comprovate esigenze di lavoro o di salute. In un momento successivo, l’OMS avrebbe dichiarato l’epidemia di Sars-Cov2 una vera e propria pandemia.

L’emergenza coronavirus riguarda ormai tutto il mondo

Ormai tutti i Paesi mondiali sono minacciati da quest’emergenza sanitaria riguarda il nuovo coronavirus, ceppo COVID-19. La pandemia sarebbe infatti prossima a contagiare circa 2 milioni e mezzo di persone in tutto il mondo e uccidendone oltre 170.000. Il Paese più contagiato del mondo risultano essere in questo momento gli Stati Uniti, con ben 790.480 casi riscontrati fin ora. Il nostro Paese risulta invece essere la 3° nazione più contagiata del mondo, con quasi 184.000 casi registrati ad oggi, come vedremo in seguito.

Ortisei avrebbe già sviluppato una parziale immunità di gregge

In un mondo alla stregua ricerca di un vaccino o di un farmaco che possa curare questo nuovo ceppo di coronavirus, si effettuano anche degli studi in merito ad un possibile sviluppo dell’immunità di gregge, ipotesi presa in considerazione nelle settimane trascorse da diversi Paesi anche europei, che però fin ora si è rivelata piuttosto fallimentare, tanto da indurre quegli stessi Paesi a tornare sui loro passi e ad attuare misure restrittive quantomeno simili se non del tutto uguali a quelle prese in Italia. Ortisei però, un paesino del Trentino, avrebbe già sviluppato una parziale immunità di gregge, come vedremo.