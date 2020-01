Cambogia, crolla hotel in costruzione: almeno 7 morti e 18 feriti. Si cercano i dispersi sotto le macerie

“Il comitato è stato incaricato di ispezionare l’edificio appartenente a Ek Sarun e Chhiv Sothy che è crollato il 3 gennaio, nel villaggio di Kep, comune di Kep, città di Kep, provincia di Kep, per valutare la qualifica del costruttore, riferire il risultato al ministero e svolgere altri compiti come richiesto dal ministero “, afferma la dichiarazione del Ministero della gestione del territorio.

Il primo ministro Hun Sen è arrivato sulla scena ieri alle 21 per partecipare alla ricerca delle vittime. Subito dopo l’incidente, il Ministero della gestione del territorio, della pianificazione urbana e delle costruzioni ha formato un comitato di 11 membri per indagare sulla costruzione dell’edificio di proprietà di una coppia di nome Ek Sarun e Chhiv Sothy.

Finora, sette persone sono morte e altre 18 ferite in un crollo di un hotel in costruzione di sei piani nella provincia costiera di Kep venerdì, in Cambogia. L’amministrazione provinciale di Kep ha rilasciato una dichiarazione stamattina dicendo che l’edificio è crollato venerdì alle 16:15. Ma i media locali Fresh News hanno riferito che 25 corpi sono stati trovati con sette morti e 18 feriti, come riporta phnompenhpost.com.

All’inizio di dicembre, il Dipartimento provinciale per la gestione del territorio, l’urbanistica e l’edilizia ha ispezionato il cantiere e ha scoperto che non aveva seguito i piani approvati. Secondo quanto riferito, anche i proprietari sono stati interrogati questa mattina. A giugno, un edificio di sette piani è crollato nella provincia di Preah Sihanouk uccidendo 28 persone e lasciando altri 26 feriti.

Lo scorso giugno 30 morti

Lo scorso giugno una trentina di persone erano morte in seguito al crollo di un edificio in costruzione nella località costiera di Sihanoukville, mentre il mese scorso almeno tre operai sono deceduti e decine di altri sono rimasti feriti in seguito al crollo di una mensa in costruzione in un tempio nella località turistica di Siem Reap.