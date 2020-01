Crolla edificio in costruzione in Cambogia, si aggrava il bilancio: ci sono 36 morti e diversi feriti – VIDEO

Crolla edificio in costruzione in Cambogia

Nelle scorse ore vi avevamo dato conto di una terribile tragedia consumatasi in Cambogia, con il crollo di un edificio in costruzione. Con il passare delle ore il bilancio delle vittime si è drammaticamente aggravato e – stando a quanto riportato da “Adnkronos.com” – in questo momento è di almeno 36 morti. A crollare è stato un edificio di sette piani nella provincia meridionale di Kep, a circa 160 chilometri a sud di Phnom Penh.

23 persone salvate nel corso delle operazioni di salvataggio

Hun Sen in visita ai feriti

