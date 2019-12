Crolla il tetto di un’abitazione in Pakistan: ci sono 3 morti e 5 feriti

Crolla il tetto di un’abitazione in Pakistan: ci sono tre morti

Terribile tragedia nelle scorse ore a Sukkur, città situata nella provincia del Sindh, in Pakistan, dove – stando a quanto riportato da “Thenews.com.pk” – il tetto di un’abitazione è improvvisamente crollato, provocando la morte di 3 fratelli, tra cui di sorelle. Stando alle prime ricostruzioni, le vittime sarebbero 3 residenti: la 14enne Naheed, sua sorella Benazir di nove anni ed il loro fratello di sette anni Waseem Shar.

Crolla il tetto di un’abitazione in Pakistan: estratte dalle macerie anche 5 persone ferite

Dunque, nelle scorse ore si è consumata una terribile tragedia nella città di Sukkur, in Pakistan, dove il tetto di un appartamento ha ceduto, provocando la morte di 3 fratelli (due sorelle di 14 e 9 anni, oltre al fratellino di 7). Subito dopo il crollo del tetto le operazioni di salvataggio sono state immediate e – stando a quanto riportato da “Thenews.com.pk” – sono state estratti dalla macerie altri 5 membri della famiglia che hanno riportato delle ferite.

In corso le indagini per individuare le cause del crollo

La città di Sukkur, dunque, in queste ore è sotto shock per la morte dei 3 giovani ragazzi, successiva al crollo improvviso. Come si legge su “Thenews.com.pk”, la polizia di Sukkur sta raccogliendo tutte le prove disponibili per fare chiarezza sulle cause che hanno determinato il crollo del tetto dell’abitazione.