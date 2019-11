Crolla improvvisamente l’albergo al nord Italia: boato assordante e grandissimo spavento. Ecco quanto accaduto nel bresciano

Previsioni meteo Sulzano

Sulla zona il tempo risulterà instabile sia nelle prossime ore che nel corso dei prossimi giorni settimanali. Cieli spesso nuvolosi con possibili piogge sparse e temperature in lenta diminuzione. I valori risulteranno compresi tra i 10 e i 14 gradi, i venti risulteranno generalmente deboli o moderati dai quadranti occidentali e la visibilità discreta.

Crolla l’albergo, paura sul lungolago

Un improvviso e violentissimo crollo è accaduto al nord Italia tra la tarda serata di ieri e la nottata odierna. Come riportato da “giornale dibrescia.it”, a crollare è stato l’albergo Aquila, sul lungomare di Sulzano, creando molta paura in zona. Boato seguito dal crollo, sul posto subito i soccorsi per verificare che non ci fosse nessuno sotto le macerie.

Collassa porzione a monte dell’hotel

La porzione più a monte dell’hotel – che in questo periodo dell’anno è chiuso per ferie – è collassata completamente. Ancora totalmente sconosciute le cause del crollo, anche se le pesanti piogge delle ultime ore potrebbero però avere giocato un ruolo non indifferente.