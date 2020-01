Crollo improvviso poco fa: ci sono feriti, soccorsi in azione – VIDEO di quanto è accaduto in India

Crolla un palazzo in India, un morto e tre feriti: incredibile dramma a Surat Clamorosa tragedia avvenuta poche ore fa a Surat, in India: come riportato da The Indian Express, un edificio di due piani è crollato improvvisamente con alcune persone all’interno. Si registrano un morto e tre feriti di cui due in gravi condizioni. Sono in corso delle indagini per capire perché il palazzo si è letteralmente sbriciolato. Cosa è successo Il piccolo edificio, situato nella zona di Katargam a Surat, è crollato dopo che nei giorni scorsi aveva dato dei segnali di cedimento: prima la lastra del secondo piano ha ceduto, poi il palazzo ha iniziato a piegarsi e dopo due giorni è franato inesorabilmente. Immediato l’intervento dei soccorsi per tirar fuori dai detriti i poveri malcapitati. I motivi del crollo Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che l’edificio, costruito sessant’anni fa, sia stato costruito con materiali scadenti: alle lunghe il crollo sarebbe stato inevitabile. Inoltre i costruttori avrebbero ricevuto più volte segnalazioni di problemi strutturali. La città di Surat è sotto shock e in lutto per l’accaduto.

Almeno otto feriti e diversi dispersi dopo il crollo di un edificio in Indonesia Un altro tragico crollo si è verificato nei giorni scorsi in Indonesia, dove un edificio si è “sbriciolato” nella capitale indonesiana. Al momento non è escluso che la frana sia correlata alle inondazioni subite da questa regione, come riporta Rpp.pe. Il luogo del crollo L’edificio si trova sul lato occidentale della città. Almeno otto persone sono rimaste ferite e molte altre sono rimaste intrappolate in un edificio di cinque piani che è parzialmente crollato stamattina nella città di Jakarta, in Indonesia. Secondo il rapporto dei media locali, l’edificio è crollato alle 9:20 circa del mattino. Non sono state ancora trovate vittime Al momento non è noto se ci siano vittime o se il crollo dell’edificio sia legato alle recenti inondazioni nella regione della capitale dell’Indonesia, che la scorsa settimana ha causato la morte di oltre 60 persone.