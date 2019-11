Crollo improvviso al porto in Messico: ci sono feriti – FOTO

[multipage]

Crollo in un cantiere in Messico: 5 persone sono rimaste ferite

Nelle scorse ore – come riportato da “Puntomedio.mx” – si è verificato il crollo di in un cantiere situato nel porto di Progreso, in Messico, provocando il ferimento di 5 persone, vale a dire 5 operai che stavano lavorando sul posto quando si è verificato il crollo. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi e gli operai rimasti feriti sono subito stati trasportati presso l’ospedale di Progreso.

Crollo in un cantiere in Messico: nessun operaio presenta ferite gravi

Si è sfiorata la tragedia in Messico, dove all’interno di un cantiere si è verificato un crollo che ha visto coinvolti 5 operai. Allo stato attuale sono in corso le indagini che dovranno chiarire la cause che hanno determinato il crollo. Fortunatamente – stando a quanto riportato da “Puntomedio.mx” – gli operai non hanno subito lesioni gravi. Nella pagina successiva potrete vedere un’immagine che ritrae la situazione successiva al crollo.

Crollo in un cantiere in Messico: la foto

Fortunatamente, dunque, il crollo in una cantiere in Messico nelle scorse ore non ha avuto gravi conseguenze. I 5 operai rimasti feriti, infatti, non risultano essere in pericolo di vita, anche se la paura per quanto avvenuto è stata tanta. Stando a quanto riportato da “Puntomedio.mx”, questo crollo si va ad aggiungere a molti altri che si sono verificati nel porto di Progreso durante il corso dell’anno. Di seguito potrete vedere un’immagine che ritrae la situazione successiva al crollo, ripresa da “”Puntomedio.mx”:

Crollo nella storica biblioteca in Bolivia: ci sono feriti

Nei giorni scorsi si è verificato un altro crollo che avrebbe potuto avere delle conseguenze drammatiche: in questo caso il crollo si è verificato nella storica biblioteca degli Alberdi, in Bolivia, con 15 persone che sono rimaste ferite. Stando a quanto riferito dal quotidiano locale “La Gaceta”, due dei feriti sono giornalisti che si trovavano nella sala da pranzo e sono stati trasferiti all’ospedale di Padilla, dove sono stati ricoverati con lievi ferite.

Crolla il tetto di una fabbrica in Cina: ci sono morti e feriti e intrappolati

Nei giorni scorsi in Cina si è verificato un vero e proprio dramma. Come riportato da “Spanish.china.org”, infatti,il tetto di una miniera polimetallica è improvvisamente crollato sulle tredici persone che si trovavano all’interno dell’edificio situato nella città di Daping (nel distretto di Nandan, a sud del paese). La caduta del tetto ha provocato la morte di due operai, travolti dal peso della struttura, mentre altre undici persone sono rimasta intrappolate sotto le macerie. Queste ultime sono state messe in salvo e nessuna di loro risulta essere in pericolo di vita.

