Crollo improvviso poco fa: ci sono feriti, soccorsi in azione – FOTO

Crolla un ossario in un cimitero, due donne in ospedale Incredibile disavventura avvenuta poche ore fa a Balestrate, in provincia di Palermo: nella cappella del cimitero locale, come riportato da Palermo.gds.it, un ossario è crollato all’improvviso ferendo due donne. Una vicenda verificatasi proprio nella giornata di festeggiamento di Ognissanti. I dettagli dell’incidente Nel momento in cui il fattaccio si è verificato, le due malcapitate stavano poggiando dei fiori sulla tomba di un loro caro scomparso in proprio in quell’istante, all’improvviso, il pavimento della cappella su cui si poggiavano ha ceduto facendole precipitare per circa due metri. L’impatto con il terreno sottostante è stato forte ma, fortunatamente, non letale. I soccorsi Immediato l’intervento del personale del 118, come riporta Palermo.gds.it, che ha provveduto a recuperare le vittime e trasportarle urgentemente all’ospedale di Partinico. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri, i quali stanno indagando per scoprire le cause dell’incidente. Ma chi sono le vittime dell’incidente?

Chi sono le donne precipitate Le malcapitate protagoniste della vicenda sono una donna di 79 anni, che è stata in seguito portata all’Ospedale Civico di Palermo per l’aggravarsi delle sue condizioni, e la nipote di 49 anni, che ha riportato qualche trauma e contusione ma non è in pericolo di vita. A riportarlo è sempre la testata Palermo.gds.it. V ora attesa per conoscere le sorti della 79enne e della 49enne vittime di uno sfortunato episodio.