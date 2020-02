Forte scossa di terremoto in zona altamente sismica poco fa: torna la paura tra la popolazione, migliaia di segnalazioni. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato in California

Terremoto, forte scossa in California

Nella giornata di oggi, sabato 1 febbraio 2020, esattamente alle ore 10:36 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato un terremoto magnitudo 4.4 a California, con ipocentro a 15 chilometri di profondità. Stando a quanto rilevato da EMSC, il sisma è stato ampiamente avvertito dalla popolazione.

Terremoto, forte scossa in California: le città più vicine al sisma

Nella giornata di oggi, sabato 1 febbraio 2020, dunque, alle ore 10:36 (ora locale), si è verificata una intensa scossa di terremoto di magnitudo 4.4 in California, con ipocentro a 15 chilometri di profondità. Il sisma – stando a quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 14 chilometri ad est di Mammoth Lakes (Stati Uniti, 8.300 abitanti), a 102 chilometri ad est di Mariposa (Stati Uniti, 2.200 abitanti), a 192 chilometri a sud-est di Carson City (Stati Uniti, 55.300 abitanti) e a 397 chilometri a nord di Los Angeles (Stati Uniti, 2.793.000 abitanti).

Terremoto, scossa nettamente avvertita in provincia di Catanzaro

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 1 febbraio 2020. In tal senso, alle ore 20:07, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in Calabria, esattamente a Calbi, in provincia di Catanzaro, con ipocentro a 7 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 19 chilometri a nord di Catanzaro, a 27 chilometri ad est di Lamezia Terme, a 38 chilometri a sud-est di Cosenza e a 45 chilometri ad ovest di Crotone.